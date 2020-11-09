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Факти / Україна / Суспільство

Зачитали вірші Ліни Костенко: представництво ЄС привітало Україну з Днем писемності та мови

З Днем української писемності та мови 2020 українців привітало представництво ЄС віршами Ліни Костенко.

Команда представництва зачитала уривок вірша Життя іде і все без коректур. Відео з привітанням було опубліковане на сторінці представництва ЄС в Україні.

 – Представництво ЄС вітає всіх українців з Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською мовою уривок з вірша Ліни Костенко, – повідомили у відомстві.

Читайте: Радіодиктант національної єдності-2020: де і коли слухати

Диктант національної єдності 2020

Щороку у день української писемності та мови проводять диктант національної єдності 2020, починаючи з 2000 року. Мета такого флешмобу — об’єднати українців довкола державної мови.

Повний текст радіодиктанту розмістять на сайті Українського радіо 11 листопада. Результати оголосять упродовж 1−2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

Ті, хто надіслав текст на перевірку і переможе, може розраховувати на призи: книжки, запрошення, екскурсії.

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