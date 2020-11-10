Де можна здати тест на коронавірус у Києві – питання, яке можна почути як у громадському транспорті, так і прочитати у запитах мережі інтернет.

Нині є три види тестування – ПЛР-тестування, ІФА-тестування та експрес-тест.

ПЛР – це найкращий спосіб діагностувати, чи захворіла людина на коронавірус. Інші два можуть показати, чи є антитіла до Covid-19 у людини.

ПЛР-тестування за направленням

Безкоштовно здати у Києві ПЛР-аналіз можна тільки за направленням сімейного лікаря або терапевта, якщо є підозра на коронавірус. Лікар направляє людину до поліклініки або спеціалізованої лікарні.

Безкоштовним тестування буде для:

людини, у якої є підозра і присутня симптоматика Covid-19;

людина контактувала з інфікованим і цьому є підтвердження;

для онкохворих, яким потрібна термінова операція.

Після направлення у медзакладі береться мазок з горла. Його відправляють до Лабораторного центру Києва МОЗ України. Результат стає відомим за кілька днів.

Як здати ПЛР-тест у приватній клініці

Тестування проводять усі великі приватні клініки Києва. Водночас ціни у них бувають у двічі вищі, ніж у державній лабораторії.

У клініці Інтосана за ПЛР-тестування потрібно викласти 1,2 тис. грн. Результати будуть відомі за чотири дні.

Також є можливість зробити аналіз за день, але це буде коштувати 2,5 тис. грн. За додаткову плату медсестра виїде за біоматеріалами.

Вартість тестування методом ПЛР у клініці Добробут починається від 1 825 грн зі забором матеріалу. Але клініка обов’язково просить провести консультацію з терапевтом чи сімейним лікарем (вартість у клініці 640 грн). Є можливість виїзду до пацієнта (вартість діагностики обговорюється додатково).

1 480 грн коштує ПЛР-тест на коронавірус у клініці Діла. Його результат стане відомим за 30 годин.

У мережі лабораторій Сінево ПЛР-тест коштує 990 грн. Результат обіцяють надати за один-два дні.

Здати ПЛР-тест на коронавірус найдешевше у медцентрі ДНК-лабораторія. У них ціна починається від 700 грн. Дослідження триває один робочий день. Якщо здати матеріал вранці, результат буде до вечора.

У клініці Adonis вартість ПЛР-тесту – 1 580 грн аналіз + 490 грн консультація лікаря. Із виїздом лікаря додому – 1 620 грн (аналіз) + 600 грн консультація. Результат – протягом доби, якщо негативний тест, якщо позитивний – то аналіз відправляється на референтну перевірку і остаточний результат – до трьох діб.

Ilaya Family – експрес-тест – 600 грн. Якщо позитивний результат – безкоштовно ПЛР-тест.

Оксфорд Медікал робить ПЛР-тести тільки після консультації лікаря за 490 грн. Вартість самого аналізу – 2 650 грн. Результат буде готовий через два дні.

ПЛР-тестування

В Україні відновили понад 50 лабораторій для ПЛР-тестування на коронавірус. Їх забезпечили автоматичними станціями для екстракції рибонуклеїнової кислоти. Нині таких у країні 56, найближчим часом їхня кількість зросте до 68.

За інформацією прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за час пандемії лабораторії профінансували на 1 млрд грн.