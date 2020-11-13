ТІС виплатив понад 1,2 млрд гривень податків

Найбільший приватний стивідор в Україні компанія Трансінвестсервіс (ТІС) за січень-жовтень 2020 року виплатила податки і збори до бюджетів різних рівнів більше 1,2 млрд грн. Про це повідомила прес-служба ТІС.

— За сумою податків і зборів, виплачених підприємствами групи до державного та місцевих бюджетів, ТІС є одним з найбільших платників податків Одеської області та портової галузі. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, ТІС збільшив податкові відрахування на 13,2%, — говориться в повідомленні компанії.

Таким чином, резюмують в ТІС, компанія стала одним з найбільших платників податків портової галузі та Одеської області, а за сумою виплачених податків компанія може увійти в топ-50 найбільших платників податків України.

ТІС володіє та управляє 5 спеціалізованими морськими терміналами, а також власною залізничною інфраструктурою, зокрема залізничною станцією Хімічна.

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ТІС обробляє зернові, рудно-вугільні й контейнерні вантажі, та першим в Україні запустив щотижневий сервіс залізничних контейнерних перевезень.

У 2019 ТІС досяг рекордного для українських портів вантажообігу за час незалежності України, наростивши обсяги перевалки, в порівнянні з 2018 роком на 29,1% – до 33,17 млн тон.

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