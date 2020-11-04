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Рада зменшила податки для культури та туризму – на скільки

В Україні зменшать податки для галузі культури та туризму. 4 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект №3851 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій.

Відповідно до проекту закону, ставка ПДВ встановлюватиметься на рівні 7%. Таке нововедення діятиме для:

  • вистав, виступів, культурних заходів, показу оригінальних музичних творів тощо;
  • кінопрем’єр, прокату фільмів з українським перекладом для осіб з порушеннями зору та слуху;
  • готелів, які пропонують послуги з тимчасового проживання.

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Серед іншого, закон №3851 передбачає ведення грантів – матеріальної допомоги на реалізацію культурних, туристичних та креативних проектів.

Зниження податків в Україні

У вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо змін до Податкового кодексу України. Відповідно до нього, пропонується знизити податок на доходи фізичних осіб.

Якщо проект закону ухвалять, з 2022 року ставка податку може зменшитися з 18% до 17%.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Pixabay

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