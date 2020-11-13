ТИС выплатил более 1,2 млрд гривен налогов

Крупнейший частный стивидор в Украине компания Трансинвестсервис (ТИС) за январь-октябрь 2020 года выплатила налоги и сборы в бюджеты разных уровней более 1,2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ТИС.
— По сумме налогов и сборов, выплаченных предприятиями группы в государственный и местные бюджеты, ТИС является одним из крупнейших налогоплательщиков Одесской области и портовой отрасли.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ТИС увеличил налоговые отчисления на 13,2%, — говорится в сообщении компании.
Таким образом, резюмируют в ТИС, компания стала одним из крупнейших налогоплательщиков портовой отрасли и Одесской области, а по сумме выплаченных налогов компания может войти в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Украины.
ТИС владеет и управляет 5 специализированными морскими терминалами, а также собственной железнодорожной инфраструктурой, в том числе железнодорожной станцией Химическая.
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ТИС обрабатывает зерновые, рудно-угольные и контейнерные грузы, и первым в Украине запустил еженедельный сервис железнодорожных контейнерных перевозок.
В 2019 году ТИС достиг рекордного для украинских портов грузооборота за время независимости Украины, нарастив объемы перевалки, по сравнению с 2018 годом на 29,1% — до 33,17 млн тонн.Читайте: Налоги самых богатых американцев: сколько платит Трамп и почему не обнародует Граждане Катара не платят налоги и коммуналку Как юридическим и физическим лицам оплатить налоги онлайн?
Рада уменьшила налоги для культуры и туризма
В Украине уменьшат налоги для отрасли культуры и туризма. 4 ноября Верховная Рада приняла законопроект №3851 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий.