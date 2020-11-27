Чому в Україні перенесли зростання мінімальної зарплатні

В Україні мінімальна зарплатня зросте до 6,5 тис. грн у грудні 2021 року, а не у липні, як планувалося.

Про це заявив Сергій Марченко у студії шоу Право на владу.

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Зростання зарплатні планувалося на 1 липня. Однак після консультацій з міжнародними партнерами, було ухвалено рішення відкласти заростання мінімальної зарплатні до кінця 2021 року.

– Це пояснюється тим, що в нас відбуваються шокові вливання в економіку, які впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами, і зрозуміли, що нам дійсно краще відкласти до кінця року. 1 грудня є оптимальнішим терміном для запровадження мінімальної зарплатні на рівні 6,5 грн, – заявив Марченко.

Зарплатня медиків у 2021 році

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що у держбюджеті на 2021 рік уряд має закласти адекватний розмір зарплати для лікарів – щонайменше 22-25 тис. грн, щоб медики не виїжджали за кордон.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня заявив, що у 2021 році зарплати медиків значно зростуть. Згідно з планом МОЗ, мінімально лікар зароблятиме 20-25 тис. грн.

Медичні сестри зароблятимуть 15 тис. грн, молодший медичний персонал – до 10-12 тис. грн.