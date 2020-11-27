Почему в Украине перенесли увеличение минимальной зарплаты

В Украине минимальная зарплата вырастет до 6,5 тыс. грн в декабре 2021, а не в июле, как планировалось.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в студии шоу Право на власть.

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Рост зарплаты планировался на 1 июля. Однако после консультаций с международными партнерами, было принято решение отложить возрастание минимальной зарплаты до конца 2021 года.

— Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами, и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6,5 грн, — заявил Марченко.

Зарплата медиков в 2021 году

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что госбюджете на 2021 правительство обязано заложить адекватный размер зарплаты для врачей — не менее 22-25 тыс. грн, чтобы медики не выезжали за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября заявил, что в 2021 году зарплаты медиков значительно возрастут. Согласно плану Минздрава, минимально врач будет зарабатывать 20-25 тыс. грн.

Медицинские сестры будут зарабатывать 15 тыс. грн, а младший медицинский персонал — до 10-12 тыс. грн.