На пленарному засіданні 4 лютого Верховна Рада голосами 284 народних депутатів ухвалила за основу законопроект №4543, яким передбачено зміни до закону Про приватизацію державного і комунального майна (щодо приватизації великих об’єктів).

Зокрема, документом пропонується виключити з прикінцевих положень закону тимчасову заборону у період карантину через епідемію коронавірусу на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Для того, щоб заборона на велику приватизацію під час карантину втратила чинність, законопроект має пройти ще друге читання.

У Мін’юсті заявили, що вже у березні 2021 року планують продати першу в’язницю.

За два тижні можуть оголосити про аукціони. Усі документи на приватизацію першої в’язниці Мін’юст передав до Фонду держмайна.