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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Рада розблокувала велику приватизацію в Україні

На пленарному засіданні 4 лютого Верховна Рада голосами 284 народних депутатів ухвалила за основу законопроект №4543, яким передбачено зміни до закону Про приватизацію державного і комунального майна (щодо приватизації великих об’єктів).

Верховна Рада

Зокрема, документом пропонується виключити з прикінцевих положень закону тимчасову заборону у період карантину через епідемію коронавірусу на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Голосування за розблокування приватизації

Для того, щоб заборона на велику приватизацію під час карантину втратила чинність, законопроект має пройти ще друге читання.

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Велика приватизація зупинена: чому Рада заборонила проведення аукціонів

У Мін’юсті заявили, що вже у березні 2021 року планують продати першу в’язницю.

За два тижні можуть оголосити про аукціони. Усі документи на приватизацію першої в’язниці Мін’юст передав до Фонду держмайна.

Фото: Dreamstime

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