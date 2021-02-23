Міністр Криклій усуває корупцію у сфері сертифікації моряків

Тестування та переатестація, підтвердження кваліфікації українських моряків відтепер відбуватимуться без людського фактора, а отже — й корупційної складової. Відповідний проект наказу Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України і Міністерства інфраструктури України, який вводить автоматизовану систему тестування моряків без участі людини-екзаменатора, 18 лютого 2021 року підписав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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У Мінінфраструктури пояснили, що суть змін полягає у приведенні національного законодавства з питань підготовки, оцінювання компетентності та дипломування моряків у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками, а також з метою дерегуляції чинної системи підготовки та дипломування моряків.

– Проект наказу розроблено за ініціативою Мінінфраструктури. Спрощення процедури дипломування моряків передбачає автоматизований та прозорий механізм процесу дипломування, без можливості втручання людського фактора. Крім того, моряк матиме можливість підтвердити свою кваліфікацію швидше і без складання комп’ютерного тестування, — розповіли в Міністерстві інфраструктури.

Водночас у відомстві зазначили, що цей наказ необхідно погодити із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, зокрема Міністерством освіти і науки, Мінекономіки, Мінсоцполітики, Морською адміністрацією.

– Також необхідна позиція Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Професійної спілки працівників морського транспорту України та роз’яснення ДРС. Після узгодження відповідного наказу його буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, — повідомили у прес-службі МІУ.

За даними Міністерства, сьогодні в Україні налічується близько 150 тисяч моряків. Днями екс-очільник Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Михеіл Саакашвілі заявив, що кожен моряк був змушений систематично сплачувати хабар у розмірі від 3 до 15 тис. доларів США.

– Хороша новина: міністр Криклій підписав проект, за яким всі ці дурні тести скасовуються. Тобто, те, що кожні три роки чиновники у вас вимагають від 3 до 15 тисяч доларів, – це все буде викинуто, — розповів Михеіл Саакашвілі.

Нагадаємо, корупційна складова у процедурі отримання свідоцтва моряка давно викликала невдоволення працівників галузі та часто призводила до протестів моряків.

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