Министр Криклий устраняет коррупцию в сфере сертификации моряков

Тестирование и переаттестация, подтверждение квалификации украинских моряков отныне будет происходить без человеческого фактора, а значит — и коррупционной составляющей. Соответствующий проект приказа О внесении изменений в нормативно-правовые акты Министерства транспорта и связи Украины и Министерства инфраструктуры Украины, вводящий автоматизированную систему тестирования моряков без участия человека-экзаменатора, 18 февраля 2021 года подписал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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В Мининфраструктуры объяснили, что суть изменений заключается в приведении национального законодательства по вопросам подготовки, оценки компетентности и дипломирования моряков в соответствие с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками, а также с целью дерегуляции действующей системы подготовки и дипломирования моряков.

— Проект приказа разработан по инициативе Мининфраструктуры. Упрощение процедуры дипломирования моряков предусматривает автоматизированный и прозрачный механизм процесса дипломирования, без возможности вмешательства человеческого фактора. Кроме того, моряк будет иметь возможность подтвердить свою квалификацию быстрее и без компьютерного тестирования, — рассказали в Министерстве инфраструктуры.

При этом в ведомстве отметили, что этот приказ необходимо согласовать с заинтересованными центральными органами исполнительной власти, в частности Министерством образования и науки, Минэкономики, Минсоцполитики, Морской администрацией.

— Также необходима позиция Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне, Профсоюза работников морского транспорта Украины и разъяснение ГРС. После согласования соответствующего приказа он будет подан на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины, — сообщили в пресс-службе МИУ.

По данным Министерства, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 150 тысяч моряков. На днях экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что каждый моряк был вынужден систематически платить взятку в размере от 3 до 15 тыс. долларов США.

— Хорошая новость: министр Криклий подписал проект, по которому все эти глупые тесты отменяются. То есть, то, что каждые три года чиновники у вас требуют от 3 до 15 тысяч долларов, — это все будет устранено, — рассказал Михеил Саакашвили.

Напомним, коррупционная составляющая в процедуре получения свидетельства моряка давно вызывала недовольство работников отрасли и часто приводила к протестам моряков.

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