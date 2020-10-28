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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кошти від майнових операцій УЗ спрямують на модернізацію компанії – Криклій

Укрзалізниця зможе оптимізувати свої витрати на утримання активів для подальшої модернізації компанії.

Це стало можливо завдяки рішенню Кабінету міністрів, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За рішенням Кабміну, кошти, отримані товариством від операцій з майном, спрямовуються лише на подальшу модернізацію та розвиток компанії.

– Разом з тим, при списанні об’єктів, які належать до нижньої будови колії, майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, незавершених капітальних інвестицій на стадії проекту, реалізацію яких не розпочали або які втратила свою актуальність, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, які визнані морально застарілими, таке майно не пропонується до продажу, – додали в Мінінфраструктури.

З 26 жовтня Укрзалізниця відновила рух поїздів з більшості закритих станцій. Купити квитки можна буде в Тернополі, Івано-Франківську, Сумам та Хмельницькому. які в червоній зоні карантину.

Продаж квитків на деякі рейси відновлять, але частину маршрутів тимчасово зупинять.

Джерело: Мінінфраструктури

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