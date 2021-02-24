В Україні прогнозується зростання використання металоконструкцій

В Україні створено всі передумови для зростання обсягів будівництва з використанням сталевих каркасів, зазначив у коментарі Uaprom.info генеральний директор Метінвест-СМЦ Ігор Тонєв.
– На сьогодні є всі передумови для активного розвитку будівництва в сталевому каркасі, з використанням металоконструкцій. Уже підготовлено законодавчу базу, вже є хороші кейси будівництва з металоконструкцій. Про сталь як конструкційний інструмент дізнаються дедалі більше гравців ринку. І розуміють переваги використання металу, – зазначив Тонєв.
На його думку, склалися оптимальні умови для того, щоб переламати бетонний стереотип, який об’єктивно досі існує.
Він також вважає сегмент сталевого будівництва одним із найперспективніших для зростання споживання металу на внутрішньому ринку України, оскільки частка використання сталевих каркасів у будівництві в Україні доволі низька.
– Якщо взяти країни ЄС або США, то там частка сталевого будівництва сягає 70% і вище, – говорить Тонєв.
За його словами, в Україні використання металоконструкцій зростатиме передусім у сегменті комерційної нерухомості та промисловості.
– Поки ще рано говорити про житлове будівництво, я говорю про комерційну нерухомість, логістичні центри, паркінги. Ну і промисловий сектор, який історично будували в металі, – резюмував Тонєв.
Нагадаємо, в Маріуполі розпочалось будівництво першого житлового багатоквартирного будинку з металоконструкцій. Сталь для нього зроблять на Маріупольському металургійному комбінаті й Азовсталі. Проект належить до міської програми БільшеНіжСталь і реалізується у співпраці Групи Метінвест з міськрадою Маріуполя.
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