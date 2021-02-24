В Україні прогнозується зростання використання металоконструкцій

В Україні створено всі передумови для зростання обсягів будівництва з використанням сталевих каркасів, зазначив у коментарі Uaprom.info генеральний директор Метінвест-СМЦ Ігор Тонєв.

– На сьогодні є всі передумови для активного розвитку будівництва в сталевому каркасі, з використанням металоконструкцій. Уже підготовлено ​​законодавчу базу, вже є хороші кейси будівництва з металоконструкцій. Про сталь як конструкційний інструмент дізнаються дедалі більше гравців ринку. І розуміють переваги використання металу, – зазначив Тонєв.

На його думку, склалися оптимальні умови для того, щоб переламати бетонний стереотип, який об’єктивно досі існує.

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Він також вважає сегмент сталевого будівництва одним із найперспективніших для зростання споживання металу на внутрішньому ринку України, оскільки частка використання сталевих каркасів у будівництві в Україні доволі низька.

– Якщо взяти країни ЄС або США, то там частка сталевого будівництва сягає 70% і вище, – говорить Тонєв.

За його словами, в Україні використання металоконструкцій зростатиме передусім у сегменті комерційної нерухомості та промисловості.

– Поки ще рано говорити про житлове будівництво, я говорю про комерційну нерухомість, логістичні центри, паркінги. Ну і промисловий сектор, який історично будували в металі, – резюмував Тонєв.

Нагадаємо, в Маріуполі розпочалось будівництво першого житлового багатоквартирного будинку з металоконструкцій. Сталь для нього зроблять на Маріупольському металургійному комбінаті й Азовсталі. Проект належить до міської програми БільшеНіжСталь і реалізується у співпраці Групи Метінвест з міськрадою Маріуполя.

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