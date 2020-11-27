Метінвест збільшив поставки кисню у лікарні Маріуполя

У міській лікарні №9 Маріуполя завершили роботи по установці трьох додаткових кисневих станцій рідкого газу, вже виконана розводка і підключення 90 точок прямої подачі життєво необхідного кисню.

На додаткові точки кисень поставлятимуть у рідкому вигляді. Встановлені стаціонарні станції є вузлом розподілу ресурсу і дозволяють одночасно подавати кисень до більшої кількості постів або точок підключення.

Це більш ефективно для пацієнтів, тому що подача життєво необхідного газу здійснюється безперебійно. А для медустанови дозволить скоротити час обслуговування і кількість балонів, залучених в обміні.

При виконанні робіт по установці трьох кисневих станцій в міськлікарні №9 проклали 1 230 м киснепроводу і змонтували рампи на 180 балонів.

До 22 точок з подачею кисню, які вже працюють, приєднали 90 нових ліжко-місць і тепер їх в лікарні буде 112. Крім того, були змонтовані системи подачі газоподібного кисню на рампи після газифікації рідкого кисню.

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Привозити рідкий кисень буде спеціальна машина – автомобільна газифікаційна установка, обладнана вакуумним помпом і теплообмінником, в якому рідина нагрівається до газоподібного стану і заповнюється в балони.

Також станції обладнають не тільки світловою та звуковою сигналізацією контролю тиску в рампах, але і приладом, що відсилає SMS на смартфон оператора. Це дублювання системи контролю та оповіщення на випадок непередбачених ситуацій.

З початку року Група Метінвест в Маріуполі облаштувала 345 кисневих точок в медустановах міста.

Метінвест скоротив витрати на $50 млн на рік за допомогою діджиталізації

Метінвест реалізував два проекти з впровадження цифрових технологій в роботу своїх підприємств, що дозволить компанії скоротити витрати приблизно на $50 млн на рік. У першому випадку йдеться про використання штучного інтелекту для управління процесом балансування температури доменних печей. Його також використовують для прогнозування рівня кремнію в рідкій сталі. Другий проект полягає у використанні математичного моделювання при плануванні виробничого ланцюжка вугілля-кокс-гарячий метал.

Джерело: Uaprom