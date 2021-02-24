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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Король |

В Украине прогнозируется рост использования металлоконструкций

В Украине созданы все предпосылки для роста объемов строительства с использованием стальных каркасов, отметил в комментарии Uaprom.info генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

В Украине прогнозируется рост использования металлоконструкций

— На сегодняшний день есть все предпосылки для активного развития строительства в стальном каркасе, с использованием металлоконструкций. Уже подготовлена законодательная база, уже есть хорошие кейсы строительства из металлоконструкций. О стали как конструкционном инструменте узнают все больше и больше игроков рынка. И понимают преимущества использования металла, — отметил Тонев.

По его мнению, сложились оптимальные условия для того, чтобы переломить бетонный стереотип, который объективно до сих пор существует.

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Он также считает сегмент стального строительства одним из самых перспективных для роста потребления металла на внутреннем рынке Украины, поскольку доля использования стальных каркасов в строительстве в Украине довольно низкая.

— Если взять страны ЕС или США, то там доля стального строительства достигает 70% и выше, — говорит Тонев.

По его словам, в Украине использование металлоконструкций будет расти в первую очередь в сегменте коммерческой недвижимости и промышленности.

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— Пока еще рано говорить о жилом строительстве, я говорю о коммерческой недвижимости, логистических центрах, паркинги. Ну и промышленный сектор, который исторически строился в металле, — резюмировал Тонев.

Напомним, в Мариуполе приступили к строительству первого жилого многоквартирного дома из металлоконструкций. Сталь для него произведут на Мариупольском металлургическом комбинате и Азовстали. Проект входит в городскую программу БольшеЧемСталь и реализуется в сотрудничестве Группы Метинвест с горсоветом Мариуполя.

Также Факты ICTV писали о том, что Метинвест в 2020 году увеличил выплату налогов на 5% — до 22 млрд.

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