У 2019 році Метінвест продовжив співпрацю з фондами розвитку Маріуполя, Кривого Рогу та Запоріжжя.

Група інвестувала понад $11 млн у проекти соціального партнерства для покращення якості життя місцевих жителів і підвищення привабливості міст, в яких розташовані її підприємства в Україні та за кордоном.

Про це йдеться у звіті про сталий розвиток компанії за 2019 рік, повідомляє прес-служба.

Згідно зі звітом, у 2019 році Метінвест продовжив впроваджувати найкращі практики управління персоналом і стандарти охорони праці та промислової безпеки, створювати стійку інфраструктуру в містах присутності, покращувати операційну ефективність, а також модернізувати обладнання відповідно до вимог високих екологічних стандартів.

Минулого року Метінвест збільшив витрати на охорону навколишнього середовища до $384 млн, що на 46% перевищує показник 2018 року.

Проекти з екологічної модернізації на підприємствах в Маріуполі, Кривому Розі та Запоріжжі дали змогу домогтися зниження викидів, підвищення енергоефективності та раціональнішого використання ресурсів.

Також у 2019 році група перерахувала до державного та місцевих бюджетів $741 млн податків, підтримавши тим самим економіку України і міст присутності.

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Із самого початку пандемії Метінвест вжив оперативних заходів щодо стримування поширення коронавірусу. На допомогу в боротьбі з пандемією група спрямувала вже близько $5 млн.

На ці кошти Метінвест закупив медикаменти і обладнання для українських медиків, встановив кисневі пости в лікарнях Маріуполя, профінансував доставку гуманітарної допомоги для України з Китаю.

– Прихильність принципам сталого розвитку завжди буде основою нашого підходу до управління бізнесом. Метінвест залишається компанією, для якої корпоративна соціальна відповідальність відіграє таку саму роль, як і створення економічної цінності. Цей звіт демонструє наше прагнення стати ще відкритішими і прозорішими, і продовжувати будувати екологічний і соціально відповідальний бізнес, – заявив генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що проект компанії Метінвест посів перше місце в конкурсі ООН щодо партнерства.