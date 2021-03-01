Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield виробництва компанії AstraZeneca.

Щеплення міністр робив в Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка від початку епідемії приймає хворих на коронавірус. Перед тим, як зробити ін’єкцію, йому поміряли температуру і тиск.

– Зараз я на своєму прикладі показав, що вакцина безпечна. Здається, почуваюся краще, ніж до вакцинації, – зазначив міністр.

Напередодні Максим Степанов повідомив, що він і президент мають намір публічно вакцинуватися від коронавірусу, щоб показати українцям на власному прикладі, що вакцина Covishield безпечна для використання. Але президент зробить щеплення разом з військовими.

24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca, який у розмірі 500 тис. доз доставили з Індії. Першими щеплення роблять медики, які працюють з хворими на Covid-19, і військові в зоні проведення ООС.

Але відсьогодні також стартував запис на вакцинацію для людей віком від 18 до 59 років, які отримають щеплення на п’ятому етапі вакцинації. Більше про вакцинацію від коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.