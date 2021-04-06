Україна не буде брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це в ефірі програми Свобода Слова на телеканалі ICTV повідомив Олексій Резніков – міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій.

Він заявив, що для переговорів потрібно шукати інше місто, адже Білорусь перебуває під впливом Російської Федерації.

– Білорусь поки що перебуває під впливом Російської Федерації. Звісно, що у нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського напряму та антиукраїнського характеру.

Резніков про активізацію Росії на Сході

Олексій Резніков заявив, що Україні не варто виключати можливості провокацій з боку Російської Федерації. Він наголосив, що демонстрація сили може перетворитися на реалізацію.

Крім того, Резніков зазначив, що Україна не залишиться одна, бо її підтримують західні партнери.