PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

У нас немає довіри до Мінська: Резніков звинуватив Білорусь у проросійській позиції

Україна не буде брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це в ефірі програми Свобода Слова на телеканалі ICTV повідомив Олексій Резніков – міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій.

У нас немає довіри до Мінська: Резніков звинуватив Білорусь у проросійській позиції

Він заявив, що для переговорів потрібно шукати інше місто, адже Білорусь перебуває під впливом Російської Федерації.

– Білорусь поки що перебуває під впливом Російської Федерації. Звісно, що у нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського напряму та антиукраїнського характеру.

Читайте
Стягування військ на кордон України: Держдеп США вимагає від РФ пояснень

Резніков про активізацію Росії на Сході

Олексій Резніков заявив, що Україні не варто виключати можливості провокацій з боку Російської Федерації. Він наголосив, що  демонстрація сили може перетворитися на реалізацію.

Крім того, Резніков зазначив, що Україна не залишиться одна, бо її підтримують західні партнери.

Джерело: Свобода слова

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка