Можливість агресії Російської Федерації на території України не треба виключати. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Будь-яка демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили. Ми всі знаємо, як вони (Росія, – Ред.) використовували варіант “мавпи з гранатою”, тобто передали бук своїм бойовикам і збили авіалайнер МН-17. Тому не треба виключати будь-якої можливості провокацій, так і ексцесу виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить якийсь постріл і ще одне повітряне судно може постраждати.

Олексій Резніков підкреслив, що Україну підтримують західні партнери. Вони своїми діями показують, що “Україна одна в цій війні не залишатиметься”.

США відреагували на активізацію військ РФ

Державний департамент США відреагував на інформацію головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про активізацію військ Росії поблизу України.

Прес-секретар Держдепу висловив занепокоєння щодо ситуації та попросив у Росії пояснення.