Упереджений і не відображає важливих фактів: Єнін про звіт Ірану щодо літака МАУ

Технічне розслідування катастрофи українського літака МАУ було проведене неналежним чином. Тому звіт Ірану не відображає низку важливих фактів.

Крім того, звіт є упередженим та не відповідає вимогам Чиказької конвенції. Про це у розмові з представником Держдепу США з питань Ірану Робертом Маллі повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

– Йдеться не лише про неповагу до пам’яті загиблих, але й високий ризик повторення аналогічних інцидентів в майбутньому в іранському, і не тільки, повітряному просторі, – зазначив він.

Зі свого боку Роберт Маллі повідомив, що США готові надати необхідну підтримку своїх компетентних органів, щоб притягнути Іран до відповідальності за збиття українського літака.

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Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також назвав технічний звіт Ірану про катастрофу МАУ спробою приховати справжні причини падіння літака.

За його словами, іранська сторона порушила цілу низку міжнародних стандартів, тому розслідування було упередженим, а представлені докази – вибірковими.

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який летів з Тегерану в Київ, збили двома іранськими військовими ракетами вранці 8 січня 2020 року відразу після його вильоту з аеропорту.

В авіакатастрофі загинули всі 176 людей, які були на борту. Серед загиблих було 11 українців.

Фото: Євген Єнін