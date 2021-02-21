Авіакатастрофа літака МАУ: Іран завершив розслідування справи

Військова прокуратура Ірану завершила розслідувати справу про авіакатастрофу Boeing 737 авіакомпанії МАУ, яка сталася 8 січня 2020 року над Тегераном.

Найближчим часом зібрані матеріали спрямують для розгляду у суді.

Поки невідомо, як відбуватимуться засідання – у відкритому чи закритому режимі.

Слухатимуть справу у присутності підсудних та їхніх родичів.

За інформацією місцевих ЗМІ, у причетності до авіакатастрофи МАУ підозрюють близько 10 людей, серед них – вищі військові командири.

Авіакатастрофа МАУ

Літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який летів з Тегерана до Києва, збили іранські військові 8 січня 2020 року.

Загинуло 176 осіб, з них 11 українців. Іран визнав свою провину лише під міжнародним тиском.

Детальніше про авіакатастрофу Boeing 737 МАУ в Ірані читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ISNA, Radio Farda