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Факти / Україна

В Україні російська мова не може бути другою державною – Данілов

В Україні може бути лише одна державна мова – українська, але громадяни повинні з дитинства вивчати англійську, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, про російську як другу державну і мови бути не може, і не тому, що її не треба вивчати.

– Якщо ми говоримо про Україну – це має бути тільки державна українська мова. Чи повинна бути друга мова в Україні? Звісно. Але це має бути англійська мова, яка повинна вивчатися з дитячого садка, – вважає секретар РНБО.

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Данілов зазначив, що знання англійської обов’язкове, якщо Україна хоче бути цивілізованою країною.

Закон про мову

В Україні майже рік тому, 16 липня 2019 року, набув чинності закон про державну мову.

Документом закріплено, що єдиною державною мовою в Україні є українська, і вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер.

Він передбачає відповідальність посадових осіб за незнання мови. Норма почне діяти через три роки з дати ухвалення закону.

Дія закону не поширюватиметься на сферу приватного спілкування та проведення релігійних обрядів.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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