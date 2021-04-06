В Запорожской области отменили признание русского языка региональным

На Запорожье официально отменили решение областной госадминистрации о признании русского языка региональным на территории области.

Решение о признании русского вторым региональным языком приняли еще 16 августа 2012 года, а отменил его Запорожский окружной административный суд 24 марта 2021.

Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, решение вступает в силу 23 апреля.

Председатель Запорожского областного совета Елена Жук заверила, что депутаты используют исключительно государственный язык на сессиях и при рабочей переписке, но граждане, которые обращаются в органы местного самоуправления, не испытывают дискриминации.

В Харькове русский язык лишили статуса регионального

Решение об отмене статуса русского языка как регионального Харьковский облсовет принял еще в декабре 2018 года.

За соответствующее решение проголосовали 3/4 ОГА, рассказал депутат Харьковской ОГА Дмитрий Балух в Facebook.

Источник: Запорожская ОГА