На Великдень в Україні храми будуть відчинені й богослужіння звершуватимуться. Про це повідомив митрополит Православної церкви Україні Епіфаній.

– Міністерство охорони здоров’я повідомило, що жорстких обмежень на Великдень не буде. Але кожна громада на місці – чи це обласний центр, чи це ОТГ – ухвалюватиме рішення залежно від того, в якій зоні вони перебувають. У червоній зоні обмеження, звичайно, посилюються, – говорить митрополит.

За словами Епіфанія, усі люди під час богослужіння зобов’язані дотримуватися дистанції й обов’язково одягати маски.

– Звичайно, є ті, які бойкотують, намагаються не вдягати маски. Але навіть під час звершення богослужінь в нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі ви можете побачити, що 99% тих, які беруть участь у богослужінні, мають маски, – зазначає він.

Митрополит ПЦУ додає: під час богослужіння обов’язково оголошує про те, що потрібно вдягнути засоби захисту, якщо побачить когось без маски.

– Ми є центральним кафедральним собором. Із нас беруть приклад. Якщо ми цього не будемо робити, то, відповідно, не зможемо вимагати від інших, – переконаний Епіфаній.

Православна церква цьогоріч делегує священнослужителів для освячення пасок на хлібокомбінатах, заводах та в магазинах.

Святкування Великодня 2021

2 травня, у день святкування Великодня 2021, в Україні не запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження. Але українці зобов’язані дотримуватись всіх правил безпеки.

Віряни зможуть відвідувати церкви тільки в масці, яка закриває рот і ніс. Крім того, їм треба дотримуватись дистанції в 1,5 м. Для однієї люди в храмі має бути відведено 4 кв. м.

Але все ж українців просять дивитися великоднє богослужіння онлайн, а якщо вони все ж вирішать йти до церкви, то рекомендують робити це комусь одному із членів сім’ї, а не усім разом.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Михайлівський собор