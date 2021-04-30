Дружина екс-судді Миколи Чауса, якого, за даними розслідувачів, викрали у Молдові, звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського. Вона закликали главу держави втрутитися у пошуки її чоловіка.

— Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ, — заявила Світлана Чаус.

Дружина екс-судді впевнена, що його утримують спецслужби, і вона разом з адвокатами робитиме все можливе, щоб повернути чоловіка. До того ж, якщо відповідь Зеленського вона не отримає, звернеться в міжнародні інстанції.

— Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім’я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим, — додала дружина екс-судді.

Захисник Чауса Олександр Вишневий зазначив, що в Україні досі не відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення екс-судді, хоча звернення з відповідними заявами були.

У НАБУ повідомляють, що процедура екстрадиції Чауса з Молдови офіційно триває.

— Статус судді в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ, не змінився. Триває екстрадиційна процедура. Офіційна інформація, що ця особа в Україні, до НАБУ не надходила, — повідомили у прес-службі відомства.

Повідомлення прес-служби підтверджують слова міністра внутрішніх справ Павла Войка, який вже розповідав, що правоохоронці розслідують викрадення Чауса. Їм вдалося затримати одного підозрюваного та встановити особи решти викрадачів екс-судді.

Адже відомо, що Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою в хабарництві, іноземці викрали у Кишиневі. МВС Молдови заявляє, що викрадачі вже перетнули кордон з Україною, одного з них затримали.