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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Фракція Слуга народу підтримала кандидатури на посади трьох міністрів

Кабінет міністрів

Народні депутати від фракції Слуга народу затвердили кандидатури на зміну трьох міністрів.

На посаду міністра інфраструктури України підтримали кандидатуру Олександра Кубракова, Олексія Любченка – на посаду міністра економіки – першого віце-прем’єр-міністра, а головного санітарного лікаря Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія на брифінгу після засідання фракції у понеділок, 17 травня.

— Фракція була присвячена, перш за все, кадровим питанням… Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка – кандидатура пана Любченка, – сказав Арахамія.

14 травня стало відомо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко написали заяви про відставку. Того ж дня до Верховної Ради внесли подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади.

Відповідний документ про звільнення очільника МОЗ до парламенту надійшов від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 18 травня народні депутати можуть розглянути відставки двох міністрів, а також подання прем’єр-міністра про звільнення з посади очільника МОЗ Максима Степанова.

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