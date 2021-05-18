Фракция Слуга народа поддержала кандидатуры на должности трех министров

Народные депутаты от фракции Слуга народа утвердили кандидатуры на смену трех министров.

На должность министра инфраструктуры Украины поддержали кандидатуру Александра Кубракова, Алексея Любченко — на должность министра экономики — первого вице-премьер-министра, а главного санитарного врача Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.

Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник, 17 мая.

— Фракция была посвящена, прежде всего, кадровым вопросам… Вопросы касались смены трех министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко — кандидатура господина Любченко, — сказал Арахамия.

Александр Кубраков — политический деятель и предприниматель, в ноябре 2019 года возглавил Укравтодор.

— политический деятель и предприниматель, в ноябре 2019 года возглавил Укравтодор. Алексей Любченко — экономист, глава Государственной налоговой службы с 29 апреля 2020 года.

— экономист, глава Государственной налоговой службы с 29 апреля 2020 года. Виктор Ляшко — заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач.

14 мая стало известно, что министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко написали заявления об отставке. В тот же день в Верховную Раду внесли представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности.

Соответствующий документ об увольнении главы Минздрава в парламент поступил от премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 18 мая народные депутаты могут рассмотреть отставки двух министров, а также представление премьер-министра об увольнении с должности главы Минздрава Максима Степанова.

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