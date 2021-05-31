Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться восени. Про це повідомила голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева.

– На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року, – зауважила у своєму Telegram-каналі представниця України в ПАРЄ.

Саміт лідерів країн НАТО

31 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну не запросять на саміт 14 червня.

За його словами, саміт триватиме лише один день, тому в ньому візьмуть участь тільки країни-союзники.

Представників країн-партнерів із України та Грузії через брак часу до Брюсселя вирішили не запрошувати.

За повідомленням віце-прем’єра з питань євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, на саміті в Брюсселі мали розглянути питання щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Однак згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив припущення, що питання надання Україні ПДЧ не розглянуть під час саміту.

Детальніше про те, що обговорюватимуть на саміті лідерів країн НАТО, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Марія Мезенцева