У Києві зносять фасад павільйону Квіти України

У Києві триває знесення модерністського фасаду павільйону Квіти України на вулиці Січових Стрільців, 49.

Забудовник відмовлявся зупиняти роботи.

На 30 протестувальників впродовж дня не зважали. Але о 16.00 руйнівні роботи призупинили. Поблизу об’єкту чергують охоронці та поліцейські.

На місці історичної будівлі, фасад якої вже зруйновано, збираються побудувати коворкінг з ресторанами і спорткомплексом.

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На прохання про зупинку демонтажу громадських організацій Зберегти Квіти України та Мапа реновації, що направили лист до забудовника, той не погодився.

– Зупинки робіт не буде. Демонтаж передньої частини будівлі почнеться найближчим часом, — відповів представник забудовника Олексій Пишний.

Активісти зустрілися з представником забудовника Ольгою Соловей, яка запропонувала провести переговори для досягнення компромісу. Вимогами Зберегти Квіти України стала зустріч з присутністю ЗМІ і зупинка демонтажу.

Пишний заявив, що розмова може відбутися лише за відсутності журналістів.

Наразі демонстранти не зупинилися. Вони зламали паркан, виставлений навколо будівлі, зайшли на територію будівництва та заблокували техніку.

За словами депутата ВР Дмитра Гуріна, забудовник порушує законодавство.

– Квіти України зносять, вже знесено нижню частину атріуму. Приїхав на місце, спілкуємось з поліцією. Містобудівні умови і обмеження незаконні, права на будівництво у власника немає, відкриваємо кримінальне провадження, написав він на сторінці в соцмережі.

Будівлю Квіти України зведено за проектом архітектора Миколи Левчука на початку 80-х років ХХ століття. Тривалий час тут працював магазин-оранжерея.

За два тижні до демонтажу з фасаду модерністського будівлі зрізали тридцятирічний виноград.

За заявою організації Зберегти Квіти України, рослину знищили без попередження і в розпал спеки, що дуже травматично для паростків.

Квіти України викупила міжнародна компанія Rockwill Group, що планує перетворити об’єкт на офісний центр, який має повністю змінити зовнішній вигляд будівлі.

Проект коштуватиме в 600 млн грн.

Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія) має намір восени приступити до реконструкції об’єкта. Роботи триватимуть до двох років. У будівлі також облаштують коворкінг.

Джерело: Зберегти Квіти України/Facebook

Фото: Дмитро Гурін/Facebook