Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним народного депутата України III–IX скликань у державній зраді та незаконному збагаченні. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування.

Про це 13 липня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

ВАКС засудив екснардепа Андрія Деркача

За інформацією САП, у 2020 році засуджений отримав $567 тис. від розвідувального органу РФ за діяльність проти України. Слідство встановило, що йшлося про дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення відносин зі Сполученими Штатами та перешкоджання європейській і євроатлантичній інтеграції України.

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Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Вирок набуде чинності через 30 днів після проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

У повідомленні САП ім’я засудженого не називають. Водночас, за інформацією українських ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата Андрія Деркача.

Після початку повномасштабного вторгнення Деркач втік до РФ. У 2023 році президент Володимир Зеленський припинив його громадянство, а Верховна Рада достроково позбавила його депутатського мандата.

Ще у 2021 році РНБО запровадила персональні санкції щодо Деркача. За даними Служби безпеки України, він очолював агентурну мережу російського ГРУ, діяльність якого була спрямована на сприяння агресії РФ проти України.

Що відомо про Андрія Деркача

Андрій Деркач — колишній народний депутат України, який входив до складу Верховної Ради III—IX скликань. Він є сином генерала КДБ Леоніда Деркача та навчався в Академії Федеральної служби безпеки Росії.

Політичну кар’єру Деркач розпочав у 1998 році. За час роботи в парламенті обирався від різних політичних сил, зокрема блоку За Єдину Україну!, Соціалістичної партії України та Партії регіонів. На парламентських виборах 2019 року він здобув мандат як безпартійний самовисуванець у 159 окрузі Сумської області.

У грудні 2019 року Деркач зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольф Джуліані. Згодом під час розслідування щодо першого імпічменту Дональда Трампа стало відомо, що Джуліані був одним із учасників неформального каналу американської політики щодо України. За даними розслідування, його представники намагалися домогтися від української влади початку розслідувань, пов’язаних із компанією Burisma та родиною Байденів.

Минулого року НАБУ повідомило про викриття злочинної організації, яка фактично контролювала роботу стратегічного державного підприємства АТ НАЕК Енергоатом. Учасники масштабної злочинної схеми в енергетичній галузі займалися відмиванням незаконно отриманих коштів. Для цього створили спеціальний офіс, відповідальний за легалізацію грошей.

Приміщення цього офісу належить родині колишнього нардепа, нині російського сенатора Андрія Деркача.

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