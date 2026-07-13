Правоохоронці затримали 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів у Калинівці Київської області. Йдеться про командира 155 бригади Станіслава Лучанова.

Про це повідомляють Національна поліція, президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Лучанова затримали у Києві

Як заявив Зеленський, очільник МЗС доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині.

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– Жахлива трагедія. Всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності, – стверджує президент.

За його словами, вже затримані 10 людей – військовослужбовці і колишній командир 155 бригади. Він стверджує, що всі факти детально перевірять, адже ця справа стосується не однієї громади.

– Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде. Сьогодні керівник області разом з начальником поліції області спілкувались також із громадою Калинівки. Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків, – сказав він.

Президент наголосив, що необхідно реалізувати в повному обсязі все, що обіцяли людям під час спілкування.

Клименко додав, що неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. На його думку, такі випадки не мають кидати тінь на тих, хто захищає українців від російської армії на фронті.

– Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних, – стверджує він.

За словами Клименка, оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київської області опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

Очільник МВС наголосив, що не про всі деталі розслідування можна одразу розповідати.

За даними Національної поліції, Станіслава Лучанова затримали 13 липня оперативники поліції за силової підтримки КОРД у Подільському районі Києва. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

Справа про вбивство двох братів у Київській області

Наприкінці червня на Київщині група людей увірвалася на подвір’я двох братів, після чого їх вивезли у невідомому напрямку.

Як уточнили в Національній поліції, двоє братів перестали виходити на зв’язок, а згодом їхні тіла правоохоронці виявили закопаними у лісосмузі на території Полтавської області.

За даними слідства, між одним із братів та мешканкою села Калинівка виник словесний конфлікт. Причиною було те, що чоловіки гучно слухали музику та каталися на мотоциклах. У відповідь на зауваження жінки брати вжили нецензурну лайку.

Згодом її чоловік-військовослужбовець (за даними ЗМІ, конфлікт був з дружиною командира 155 бригади Лучанова) вимагав вибачень перед його дружиною. Однак чоловіки у грубій формі відмовилися вибачатися.

Тож він вирішив помститися і залучив до цього інших військовослужбовців.

Слідство встановило, що фігуранти проникли на територію домоволодіння потерпілих і, застосовуючи вогнепальну зброю, силоміць вивезли двох братів на автомобілі до іншої області. Там чоловіків утримували упродовж тривалого часу, після чого вбили.

9 липня поліцейські встановили місце приховування їхніх тіл. Під час огляду було виявлено численні вогнепальні поранення.

❗️Поліція Київщини повідомила про підозру організованій злочинній групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі та жорстокого вбивства двох людей 🔗Деталі: https://t.co/Y88HfWXUCY pic.twitter.com/4JkHUiRO4g — Національна поліція України (@NPU_GOV_UA) July 13, 2026

11 липня у Військовій службі правопорядку ЗСУ заявили, що повідомлено про підозру фігурантам справи про викрадення та умисне вбивство двох братів у Київській області. Серед них – колишній командир 155 окремої механізованої бригади.

Згодом в Оперативному командуванні Північ заявили, що екскомбриг 115 бригади Станіслав Лучанов пішов у СЗЧ після того, як правоохоронці розпочали розслідування про побиття військовослужбовців у підрозділі.

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