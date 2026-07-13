В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, тому військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноважених осіб.

Але законодавство визначає не лише обов’язки громадян, а й повноваження ТЦК та СП та порядок їхніх дій під час перевірки документів і вручення повісток.

Які повноваження ТЦК у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

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Які права мають ТЦК та СП в Україні

Основні правила перевірки документів та вручення повісток визначені Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабміну №560.

Згідно з пунктом 54 цього Порядку, перед тим як перевіряти військово-облікові документи або вручати повістку, уповноважений представник ТЦК та СП повинен представитися, назвати своє прізвище, ім’я, по батькові та посаду.

Ба більше, він зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує особу, а також службове посвідчення, яке підтверджує його право вручати повістки. Таке посвідчення є чинним лише разом із документом, що посвідчує особу, і діє в межах території того ТЦК, який його видав.

Але це не означає, що будь-який працівник територіального центру може самостійно проводити заходи оповіщення. Відповідно до пунктів 42-44 постанови №560, для цього створюються спеціальні групи оповіщення.

Їх формують за розпорядженням керівника районної чи міської військової адміністрації за поданням начальника відповідного ТЦК. До складу таких груп можуть входити представники територіальних центрів комплектування, місцевих органів влади та Національної поліції. Персональний склад груп і маршрути їхньої роботи визначаються окремими наказами.

Під час перевірки документів уповноважені особи звіряють інформацію, зазначену у військово-обліковому документі, з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо виявлено порушення правил військового обліку, визначених постановою Кабінету Міністрів №1487, або розбіжності між документами та даними реєстру, громадянину можуть запропонувати прибути до ТЦК для уточнення персональних даних, постановки на військовий облік або проходження військово-лікарської комісії. У такому разі йому вручають відповідну повістку.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється отримувати повістку, представник ТЦК складає акт про відмову, який повинні підписати щонайменше двоє членів групи оповіщення.

Після цього документ передають керівнику відповідного ТЦК для вирішення питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Які права мають ТЦК та СП в Україні щодо затримання громадян, також визначено законодавством. Самі працівники територіальних центрів комплектування не наділені правом здійснювати адміністративне затримання.

Такі повноваження має лише Національна поліція у випадках, передбачених статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, може здійснити адміністративне затримання у разі відмови військовозобов’язаного отримати повістку або прослідувати до ТЦК, якщо для цього є визначені законом підстави.

Повноваження ТЦК на блокпостах

Щодо повноважень ТЦК на блокпостах, то тут діють інші правила, ніж під час заходів оповіщення. Порядок роботи блокпостів визначає постанова Кабінету Міністрів України №1456, яка регулює перевірку документів, огляд речей і транспортних засобів під час воєнного стану.

Як пояснив у коментарі РБК-Україна адвокат Ярослав Хлівний, сам факт наявності блокпоста не означає, що будь-який військовослужбовець або представник ТЦК автоматично отримує право зупиняти транспорт чи перевіряти громадян.

За його словами, такі заходи проводяться лише після запровадження воєнного стану на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями. Крім того, має бути виданий наказ про призначення коменданта, який координує роботу Національної поліції, СБУ, Національної гвардії та Збройних сил України.

Адвокат наголосив, що право зупиняти транспортні засоби мають лише ті особи, які прямо визначені в наказі коменданта конкретного регіону. Саме цей документ визначає, хто бере участь у роботі блокпоста та які повноваження має.

За словами Хлівного, законодавство передбачає низку підстав, за яких уповноважені особи можуть вимагати документи. Серед них:

якщо людина схожа на особу, яка перебуває в розшуку або вважається безвісти зниклою,

є підстави вважати, що вона вчинила або має намір вчинити правопорушення,

перебуває на режимному об’єкті,

має при собі зброю чи інші заборонені предмети,

знаходиться в місці вчинення злочину,

порушує обмеження, запроваджені воєнним станом.

Також юрист звернув увагу на правову колізію. Він зазначив, що відповідно до Закону України “Про Національну поліцію” право вимагати документи надане саме поліцейським. Натомість підзаконні нормативні акти намагаються поширити такі повноваження й на представників інших структур, що, на думку адвоката, викликає питання з точки зору відповідності закону.

Окремо Ярослав Хлівний наголосив, що працівники ТЦК не мають права самостійно затримувати громадян або застосовувати фізичну силу.

Такі заходи можуть застосовувати лише поліцейські та лише у випадках, прямо передбачених законом. Тому, за словами адвоката, примусове витягування людини з автомобіля представниками ТЦК без участі поліції або без законних підстав виходить за межі їхніх повноважень.

Які повноваження мають працівники ТЦК на вулиці

Коментуючи повноваження ТЦК, адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі Київ 24 пояснила, що представники територіальних центрів комплектування мають право вручати військовозобов’язаним повістки для уточнення військово-облікових даних або проходження військово-лікарської комісії.

Якщо ж людина вже пройшла ВЛК і її висновок залишається чинним, їй можуть вручити бойову повістку.

За словами юристки, які повноваження мають працівники ТЦК чітко визначено законом. Вона наголосила, що поза приміщеннями територіальних центрів комплектування їхні представники не мають права перевіряти документи, затримувати громадян чи застосовувати до них фізичну силу.

Як зазначила адвокатка, повноваження ТЦК на вулиці також не передбачають самостійної перевірки документів, адже такі дії можуть здійснювати лише працівники Національної поліції.

Катерина Аніщенко також звернула увагу на ситуації, коли до військовозобов’язаних застосовують силу в присутності поліцейських.

На її думку, якщо людина повідомляє про незаконні дії щодо себе або звертається по допомогу, правоохоронці зобов’язані втрутитися, припинити можливе правопорушення, зафіксувати обставини події та взяти пояснення. Після цього вже вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Окремо адвокатка висловила сподівання, що запровадження обов’язкового використання боді-камер працівниками ТЦК, допоможе зробити взаємодію між громадянами та представниками територіальних центрів комплектування більш прозорою й сприятиме об’єктивному розгляду спірних ситуацій.

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