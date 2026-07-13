Європейський Союз та Велика Британія оголосили нові санкції проти російських посадовців, хакерів і компаній, яких вважають причетними до масштабних кібератак, кібершпигунства, диверсій та інформаційних операцій проти європейських держав і міжнародних партнерів, зокрема України.

Про це повідомили Європейська рада та уряд Великої Британії.

Санкції ЄС проти російських кібермереж: що відомо

У Євросоюзі заявили, що 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії контролює низку хакерських угруповань, зокрема TURLA, які роками здійснювали кібершпигунство та атаки проти країн ЄС і партнерів.

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За даними Європейської ради, російські спецслужби атакували урядові мережі, критичну інфраструктуру та оборонні підприємства у Франції, Німеччині, Польщі, Австрії, Нідерландах, Румунії, Фінляндії, Словаччині та на Кіпрі.

У відповідь ЄС запровадив санкції проти дев’яти фізичних осіб та чотирьох організацій. Під обмеження потрапили офіцери російського ГРУ, кіберзлочинці, самопроголошені хактивісти та компанії, які сприяли проведенню російських кібероперацій.

За даними Центру протидії дезінформації, також під санкції Європейського Союзу потрапила російська компанія VK, яка володіє соціальною мережею ВКонтакте, а також низкою пов’язаних цифрових сервісів.

До списку внесли і юридичну особу російського месенджера MAX, який Кремль просуває як національну платформу.

Які санкції запровадила Велика Британія

Лондон одночасно оголосив власний пакет санкцій проти 24 осіб та організацій, причетних до російських кібер- і гібридних операцій.

До санкційного списку увійшли високопосадовці Головного управління Генерального штабу ЗС РФ В’ячеслав Стафєєв, Іван Сенін та Іван Касьяненко.

Також санкції запровадили проти компанії IMPULS, яку підозрюють у вербуванні хакерів для російських спецслужб, осіб, пов’язаних із шкідливим програмним забезпеченням Lumma Stealer, а також проти десяти представників російської медіакомпанії Рибарь, яку у Великій Британії називають інструментом поширення дезінформації та втручання у вибори в європейських країнах.

Крім того, британська влада разом із країнами ЄС поклала відповідальність за кібератаку на польську енергосистему на 16-й центр ФСБ. За оцінкою Лондона, ця атака могла залишити без електропостачання близько 500 тис. людей у розпал зими.

Раніше у Службі безпеки України повідомили, що від початку повномасштабної війни фахівці Департаменту кібербезпеки нейтралізували понад 16 тис. російських кібератак і критичних кіберінцидентів.

За даними СБУ, серед основних цілей російських хакерів залишаються державні органи, фінансовий сектор, оборонна інфраструктура та українські медіа.

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