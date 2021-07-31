Міністерство закордонних справ країни-агресора направило українському МЗС ноту через наміри влади Львова знести копію Ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі Марсове поле.

Ноту українському міністерству направили 30 липня. У російському відомстві вимагають від України виконання міжнародних зобов’язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів.

– Москва вважає, що Київ порушує міжнародні зобов’язання щодо збереження військових меморіалів, – йдеться в заяві МЗС РФ.

Йдеться про дотримання Угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, учасником якого є Україна.

– Подібні зобов’язання закріплені, серед іншого, в Угоді про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, учасником якого є Україна, – написано у ноті РФ.

МЗС РФ “рішуче засудило взятий українською владою курс на демонтаж пам’ятників радянським солдатам і самої пам’яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом”.

У фіналі ноти МЗС закликало керівництво України відмовитися від “фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян Перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу”.

Джерело: МЗС РФ

Фото: Glavcom