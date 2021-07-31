Министерство иностранных дел страны-агрессора направило Киеву ноту из-за намерений власти Львова снести копию Ордена Отечественной войны на военном мемориале Марсово поле.

Ноту украинскому министерству направили 30 июля. В российском ведомстве требуют от Украины выполнения международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

— Москва считает, что Киев нарушает международные обязательства по сохранению воинских мемориалов, — говорится в заявлении МИД РФ.

Речь идет о соблюдении Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина.

— Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина, — говорится в ноте РФ.

МИД РФ “решительно осудило взят украинской властью курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом”.

В финале ноты МИД призвал руководство Украины отказаться от “фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза”.

Джерело: МЗС РФ

Фото: Glavcom