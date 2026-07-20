Морпіхи вперше вдарили FPV-дронами з катерів Barracuda по об’єктах РФ
- Українські морпіхи з 40 ОБрМП уперше застосували FPV-дрони, запущені безпосередньо з безекіпажних катерів Barracuda, завдавши ударів по позиціях окупантів поблизу Залізного Порту.
- Попри те, що РФ атакував групу Ланцетами та вивів з ладу один із катерів, інші платформи дісталися точки запуску та успішно уразили жива силу, техніку та логістику РФ.
Українські морські піхотинці вперше використали FPV-дрони, запущені з безекіпажних катерів Barracuda, щоб завдати ударів по позиціях російських військових у районі Залізного Порту Херсонської області.
Про це повідомляє 40 окрема бригада морської піхоти ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.
ЗСУ атакували армію РФ FPV-дронами з безекіпажних катерів
За інформацією 40 ОБрМП, під час виконання бойового завдання безекіпажні катери Barracuda потрапили під сильний російський обстріл.
Як зазначили в бригаді, війська РФ застосували одразу чотири баражувальні боєприпаси Ланцет, щоб уразити один із катерів. Врешті його було втрачено.
Інші катери успішно вийшли до визначеної точки запуску ударних дронів, зазначають в 40 ОБрМП.
Українські військові відзвітували, що після проведення додаткової розвідки в небо піднялися FPV-дрони, які успішно завдали ударів по російських цілях.
Серед них – логістика та техніка, замасковані позиції армії РФ та скупчення особового складу російських військ у тимчасово окупованому Залізному Порту в Херсонській області.