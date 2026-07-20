Українські морські піхотинці вперше використали FPV-дрони, запущені з безекіпажних катерів Barracuda, щоб завдати ударів по позиціях російських військових у районі Залізного Порту Херсонської області.

Про це повідомляє 40 окрема бригада морської піхоти ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.

ЗСУ атакували армію РФ FPV-дронами з безекіпажних катерів

За інформацією 40 ОБрМП, під час виконання бойового завдання безекіпажні катери Barracuda потрапили під сильний російський обстріл.

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Як зазначили в бригаді, війська РФ застосували одразу чотири баражувальні боєприпаси Ланцет, щоб уразити один із катерів. Врешті його було втрачено.

Інші катери успішно вийшли до визначеної точки запуску ударних дронів, зазначають в 40 ОБрМП.

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Українські військові відзвітували, що після проведення додаткової розвідки в небо піднялися FPV-дрони, які успішно завдали ударів по російських цілях.

Серед них – логістика та техніка, замасковані позиції армії РФ та скупчення особового складу російських військ у тимчасово окупованому Залізному Порту в Херсонській області.

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