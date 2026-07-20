Король Великої Британії Чарльз III призначив Енді Бернема прем’єр-міністром.

Про це повідомили в Букінгемському палаці, передає The Guardian.

Призначення Енді Бернема

Король прийняв на аудієнції члена парламенту Ендрю Бернема та доручив йому сформувати новий уряд. Бернем прийняв пропозицію короля.

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Джерело : The Guardian

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