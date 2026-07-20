Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Енді Бернем офіційно став премʼєром Великої Британії
Король Великої Британії Чарльз III призначив Енді Бернема прем’єр-міністром.
Про це повідомили в Букінгемському палаці, передає The Guardian.
Призначення Енді Бернема
Король прийняв на аудієнції члена парламенту Ендрю Бернема та доручив йому сформувати новий уряд. Бернем прийняв пропозицію короля.
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Джерело: The Guardian
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