На станції Академік Вернадський встановили обладнання для переробки пластику

За фінансової підтримки компанії Coca-Cola HBC на українській антарктичній станції Академік Вернадський встановили обладнання, що перероблятиме відходи пластикової упаковки.

Раніше вони пресувалися і вивозилися раз на рік. Але тепер пластик маркування 02 зможуть переробляти на місці.

Це дасть змогу дати друге життя пластиковій упаковці та зменшити кількість відходів, які накопичуються на станції та потребують вивозу з Антарктиди. Адже завдяки отриманому обладнанню з перероблених відходів виготовлятимуть сувеніри для туристів.

Директор із зв’язків з державними установами та комунікацій Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Андрій Бублик говорить, що співпраця компанії зі станцією Академік Вернадський триває вже не один рік.

Тому цей проект, на його думку, дуже гарний приклад того, як можна показати, що відходи – це вторинна сировина, з якої можна зробити щось корисне:

– Радий, що проект таки відбувся, і тепер сортування доповнилось переробкою. Ця ініціатива для мене є дуже знаковою. Адже компанія Coca-Cola взяла на себе зобов’язання до 2030 року забезпечити збір та переробку 100% упаковок своєї продукції у всьому світі.

Крім того, Андрій Бублик зауважив, що завдяки обладнанню для переробки відходів, яке станція отримала за фінансової підтримки компанії Coca-Cola, вдасться зменшити витрати держави на вивезення і утилізацію пластику.

Тим часом експерт з комунікацій Національного антарктичного наукового центру Олена Марушевська зазначила, що нова еко-ініціатива добре вписується в концепцію світ без відходів.

А заступник директора Національного антарктичного наукового центру В’ячеслав Марченко додав, що на цьому зупинятися не збираються.

Тому вже зараз відповідні фахівці працюють над проектом очисних споруд, які допоможуть повністю очистити побутові стоки станції.

Фото: Національний антарктичний науковий центр