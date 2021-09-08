На станции Академик Вернадский установили оборудование для переработки пластика

При финансовой поддержке компании Coca-Cola HBC на украинской антарктической станции Академик Вернадский установили оборудование, которое будет перерабатывать отходы пластиковой упаковки.

Ранее они прессовались и вывозились раз в год. Но теперь пластик маркировки 02 смогут перерабатывать на месте.

Это позволит дать вторую жизнь пластиковой упаковке и уменьшить количество отходов, которые накапливаются на станции и требуют вывоза из Антарктиды. Ведь благодаря полученному оборудованию из переработанных отходов будут производить сувениры для туристов.

Директор по связям с государственными учреждениями и коммуникациям Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик говорит, что сотрудничество компании со станцией Академик Вернадский продолжается уже не один год.

Поэтому этот проект, по его мнению, очень хороший пример того, как можно показать, что отходы — это вторичное сырье, из которого можно сделать что-то полезное:

— Рад, что проект все-таки состоялся, и теперь сортировка дополнилась переработкой. Эта инициатива для меня очень знаковая. Ведь компания Coca-Cola взяла на себя обязательства до 2030 года обеспечить сбор и переработку 100% упаковок своей продукции во всем мире.

Кроме того, Андрей Бублик отметил, что благодаря оборудованию для переработки отходов, которое станция получила при финансовой поддержке компании Coca-Cola, удастся уменьшить расходы государства на вывоз и утилизацию пластика.

Между тем эксперт по коммуникациям Национального антарктического научного центра Елена Марушевская отметила, что новая эко-инициатива хорошо вписывается в концепцию мир без отходов.

А заместитель директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко добавил, что на этом останавливаться не собираются.

Поэтому уже сейчас соответствующие специалисты работают над проектом очистных сооружений, которые помогут полностью очистить бытовые стоки станции.

Фото: Национальный антарктический научный центр