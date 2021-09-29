Золотий меч і прикраси: на Мамай-горі розкопали коштовності скіфів
Українські археологи відкопали унікальний артефакт на Мамай-горі біля Запоріжжя — золотий скіфський меч акінак, який не траплявся копачам більше сотні років. Біля зброї знайшли амфори та прикраси — всі знахідки тепер красуються в музеї міста Кам’янки. Факти ICTV відправилися до музею, що побачити скарби власними очима.
Мамай-гора — найбільший у Європі комплекс стародавніх поховань на березі Каховського водосховища.
Впродовж десятків років науковці знаходять тут унікальні речі. Остання така експедиційна стала дуже вдалою – скіфський меч акінак, оздоблений золотом.
– У нього є аналог, знайдений сто років тому — в 1899 році у Сумській області, — розповіла доцентка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету Світлана Андрух.
Разом із мечем археологи знайшли золоті прикраси. Усе це вірогідно належало 20-річному воїну — про це свідчать останки поряд зі знахідкою. З даними археологів та істориків, у хлопця був господар.
Зазвичай, таким артефактам була одна дорога – у Київ. Але ці – залишили у регіоні, де вони були знайдені. Зважаючи на цінність експонатів, довелося витратити 300 тис. грн на посилення безпеки у музеї.
Та чи не найбільше науковців тішить не блиск золота, а неочікувана знахідка — майже непримітна грецька амфора. Вона свідчить про те, що скіфи оселилися тут значно раніше, ніж вважалося досі.