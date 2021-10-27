Їздив на червоне та розбивав авто: блогер про переписку з 16-річним винуватцем ДТП

У Харкові у вівторок, 26 жовтня, сталася смертельна ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської – зіткнулися автомобілі марок Infiniti, Chevrolet і Skoda.

Винуватець ДТП – 16-річний водій Infiniti, який намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. Наразі хлопця затримала поліція.

Після смертельної аварії харківський автоблогер Ганна Крівуц розповіла, що листувалася із 16-річним хлопцем. Вона розказала, як парубок перед нею хизувався тим, що розбив кілька машин, і заявляв, що “міг би більше чудити, якби не умовне” за стрільбу у клубі.

— Він говорив, що розбив Porsche Cayenne, Ford, Dodge, Camry. В особисті повідомлення відправляв відео, як він перетинає подвійну суцільну та неодноразово їздить на червоне (світло. – Ред.) у компанії на великій швидкості. Я йому кажу: Чому ти хизуєшся? – Можу собі дозволити, будь-яке питання можна вирішити у нас за $100-200, – згадує дівчина.

Крівуц також припустила, що 16-річний хлопець їхав зі швидкістю під 200 км/год і міг просто не помітити світлофор.

Відомо, що винуватця ДТП звати Микола Харківський, і він неодноразово потрапляв до поля зору поліції.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що 16-річний юнак – яскравий представник “золотої молоді” Харкова. Микола народився 20 серпня 2005 року в сім’ї “мажорів” старої еліти. Наразі батьки розлучені.

17 вересня на хлопця складали два протоколи за порушення правил дорожнього руху та правил керування транспортним засобом, оскільки останній не має посвідчення водія.

Внаслідок аварії на місці загинув 58-річний водій Chevrolet. Троє пасажирів, які перебували у салоні Infinity, дістали травм різного ступеня. Йдеться про двох 19-річних хлопців і одну дівчину 16 років.

Донька загиблого внаслідок ДТП записала відеозвернення, в якому попросила відгукнутися очевидців аварії.

Фото: Суспільне