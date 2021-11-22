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Будуть серйозні наслідки: Франція застерегла РФ від вторгнення до України

Юлія Соколова редакторка стрічки
Жан-Ів Ле Дріан

Будь-яке порушення державних кордонів України та вторгнення на її територію матиме для Росії дуже серйозні наслідки.

Про це заявив в ефірі французької радіостанції RTL міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він зазначив, що в Парижі занепокоєні через концентрацію російських військ біля кордонів України.

Ле Дріан нагадав про аналогічні російські “маневри” поблизу України навесні цього року.

У зв’язку з цим політик застеріг Кремль від військового вторгнення в Україну.

– Будь-яке порушення кордонів, будь-яке вторгнення призведе до надзвичайно серйозних наслідків, – наголосив Жан-Ів Ле Дріан.

Він також зазначив, що протягом останніх місяців посилилося сповзання режиму президента РФ Володимира Путіна до авторитаризму (зокрема посилилися репресії щодо опозиції).

– Путін хоче забезпечити свою владу, забезпечити вагу Росії на міжнародній арені, – заявив Ле Дріан, додавши, що президент РФ не бажає бачити своїм сусідом сильну та єдину Європу.

Водночас голова МЗС Франції повідомив, що Росія все ж залишається сусідом Європи: іноді нестерпним, але з яким потрібно продовжувати розмовляти.

За словами Ле Дріана, РФ повинна вплинути на Білорусь, щоб розв’язати міграційну кризу.

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Фото: Getty Images

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