Катастрофа літака МАУ: Іран закликають повернутися до проведення переговорів

Представники Канади, Швеції, України та Великої Британії закликали Іран повернутися до переговорів щодо виплати репарацій (відшкодувань) за збиття рейсу українського літака МАУ.

Відповідну заяву оприлюднила Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу.

– Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада 2021 року для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752, – йдеться у документі.

Ірану нагадали, що він повинен виплатити відшкодування групі держав. Якщо влада продовжить уникати переговорів, у координаційної групи не залишиться іншого вибору, крім як серйозно розглянути інші дії та заходи для вирішення цього питання в межах міжнародного права.

Авіакатастрофа літака МАУ Boeing 737 в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Рейс прямував з Тегерану до Києва. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, які були на борту, загинули. Серед них було 11 громадян України.

Через кілька днів влада Ірану визнала, що літак випадково збили військовослужбовці.

На початку червня 2021 року Іран офіційно заявив, що готовий виплатити компенсації родинам загиблих у катастрофі українців. Але це можливо лише після судового розгляду.

22 листопада в Ірані розпочалися слухання у справі про авіакатастрофу літака МАУ Boeing 737.