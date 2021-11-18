ЗСУ продовжать застосування Bayraktar для стримування російської агресії – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та генеральний директор турецької компанії Вaykar Makina Халюк Байрактар під час зустрічі обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у ЗСУ.
– Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, зокрема у районі проведення Операції об’єднаних сил. Тому ми продовжуємо нарощувати тактику й методику їх бойового застосування для стримування російської агресії і захисту інтересів України, – наголосив він.
Залужний також подякував Байрактару за підтримку ЗСУ і відкритість до співпраці.
– Ми говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку і застосування безпілотної авіації, – сказав головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, компанія планує продовжити виробництво безпілотників останнього покоління Akinci, на який встановлюються українські двигуни.
Вaykar Makina також працює над будівництвом спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, ремонту та модернізації безпілотників.
Окрім того, заплановане навчання персоналу з експлуатації Bayraktar, що передбачено меморандумом, укладеним Україною та Туреччиною 29 вересня 2021 року.
1 листопада ЗСУ вперше застосували безпілотний ударний комплекс Bayraktar – у відповідь на обстріли проросійських бойовиків у районі Гранітного, де загинув український військовий.
Окупанти били із гаубиць забороненого 122-го калібру. По одній із них і вдарив Bayraktar. Навіть не бойовою ракетою, а спеціальною, кумулятивною, як останнє попередження.
Фото: Валерій Залужний