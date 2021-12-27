Російська сторона в ТКГ (Тристоронній контактній групі) вимагає визнати вакцину Спутник V в обмін на відкриття КПВВ на лінії розмежування на Донбасі.

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів радник голови Офісу президента України, спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, Росія хоче визнання не лише своєї вакцини Супутник V, а й довідок про щеплення цим препаратом мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу. Проте такі умови для відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду є неприйнятними для Києва.

Арестович звернув увагу на той факт, що українські КПВВ відкриті ще з листопада 2020 року. Проте з боку окупованих територій вони закриті, і окупанти не пропускають звідти громадян.

– Наші КПВВ уже понад рік відкриті. Відкриваються щодня о 8.00 ранку. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину Супутник V у документах, визнати документи з печатками так званих “ДНР/ЛНР”. Коротше, зробити все те, на що ми ніколи не підемо, – наголосив Арестович.

Він додав, що під час останнього в цьому році засідання ТКГ, яке відбулося 22 грудня, так і не вдалося домовитися про відкриття всіх КПВВ на Донбасі.

За словами Арестовича, блокування відкриття КПВВ ставить під загрозу добробут мешканців ОРДЛО, адже вони не зможуть вільно приїхати на неокуповану територію для отримання виплат, оформлення документів та для вакцинації проти Covid-19.

Як зазначив Арестович, перемовини про відкриття КПВВ зазвичай зводяться до спроб суб’єктивізації так званих “ЛНР/ДНР”. Тобто Росія намагається позиціонувати себе як “посередника”, а не сторону збройного конфлікту на Донбасі.

– Звичайно, ми на це не підемо. Тому що основою мирного врегулювання є визнання Росією свого статусу як сторони конфлікту… І Мінські угоди, й Нормандські угоди підписані з участю РФ, і можуть бути реалізовані лише, якщо Росія визнає себе стороною конфлікту, – пояснив Арестович.

Варто зазначити, що під час засідання ТКГ 22 грудня було підтримано відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Проте російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів.

Зокрема в понеділок, 27 грудня, на Донбасі отримали поранення двоє українських військових.

Джерело: Телеканал Дом