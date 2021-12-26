В Україні хочуть скасувати обов’язкове встановлення мобільного додатку Вдома для людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій. Це може статися вже до кінця року.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона нагадала, що Вдома – це мобільний застосунок, який повинні встановити громадяни, котрі прибувають через КПВВ на підконтрольну владі України територію. За допомогою цього додатка здійснюється контроль: чи повинна людина йти на самоізоляцію або обсервацію через зараження Covid-19.

За словами Верещук, нещодавно на КПВВ Станиця Луганська на Донбасі вона помітила існування проблеми: не всі люди мають можливість встановити додаток Вдома.

– Для встановлення програми потрібен смартфон. Люди не мають грошей, щоб купити смартфон, літнім людям складно розібратися, як завантажити програму, як її активувати, – зазначила Верещук.

За її словами, вже до кінця цього року обов’язковість додатку Вдома при перетині КПВВ можуть скасувати. Міністр запевнила, що таке рішення погоджено з президентом Володимиром Зеленським та прем’єром Денисом Шмигалем.

– Якщо все буде добре, ми до кінця року знімемо обов’язковість встановлення програми Вдома, щоб люди не страждали, – наголосила Верещук.

За тиждень напередодні різдвяних свят через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі пройшло 13 916 людей.

Джерело: Телеканал Дом