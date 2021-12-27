Российская сторона в ТКГ (Трехсторонней контактной группе) требует признать вакцину Спутник V в обмен на открытие КПВВ на линии разграничения на Донбассе.

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, Россия хочет признания не только своей вакцины Спутник V, но и справок о вакцинации этим препаратом жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Однако такие условия для открытия контрольных пунктов въезда-выезда неприемлемы для Киева.

Арестович обратил внимание на тот факт, что украинские КПВВ открыты с ноября 2020 года. Однако со стороны оккупированных территорий они закрыты, и оккупанты не пропускают оттуда граждан.

– Наши КПВВ уже больше года открыты. Открываются каждый день в 8.00 утра. Осталось только пропустить граждан с другой стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину Спутник V в документах, признать документы с печатями так называемых “ДНР/ЛНР”. Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем, — подчеркнул Арестович.

Он добавил, что во время последнего в этом году заседания ТКГ, состоявшегося 22 декабря, так и не удалось договориться об открытии всех КПВВ на Донбассе.

По словам Арестовича, блокировка открытия КПВВ ставит под угрозу благополучие жителей ОРДЛО, ведь они не смогут свободно приехать на неоккупированную территорию для получения выплат, оформления документов и вакцинации от Covid-19.

Как отметил Арестович, переговоры об открытии КПВВ обычно сводятся к попыткам субъективизации так называемых “ЛНР/ДНР”. То есть, Россия пытается позиционировать себя как “посредника”, а не сторону вооруженного конфликта на Донбассе.

– Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта… И Минские соглашения, и Нормандские соглашения подписаны с участием РФ, и могут быть реализованы только если Россия признает себя стороной конфликта, — объяснил Арестович.

Следует отметить, что во время заседания ТКГ 22 декабря было поддержано возобновление режима прекращения огня на Донбассе. Однако российско-оккупационные войска не прекратили обстрелы.

В частности, в понедельник, 27 декабря, на Донбассе получили ранения двое украинских военных.

Источник: Телеканал Дом