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Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік без санкцій проти Північного потоку-2

Юля Захарченко редакторка стрічки
джо байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік. У документі не передбачені санкції проти російського газопроводу Північний потік-2.

За даними Білого дому, закон передбачає видатки на програми Міністерства оборони США, військове будівництво, розвідку, заробітну плату військовослужбовців та інші питання, які стосуються Збройних сил Америки.

Загалом на оборонні потреби США виділили понад $768 млрд, а на допомогу Україні передбачені кошти на суму $300 млн.

На потреби Пентагону спрямують $740 млрд, а решту грошей виділять на програми для підтримки оборонної політики США за кордоном.

Оборонний бюджет США

Сенат США ухвалив законопроект про політику та бюджет у сфері оборони 15 грудня. У документі передбачена підтримка України та стримування агресії Росії, однак без санкцій проти газопроводу Північний потік-2.

На допомогу Україні США мають виділити $300 млн. Згідно з документом, обмежується співпраця Америки та Росії у військовій сфері. Зокрема, заборонено підтримувати будь-яку діяльність, яка визнаватиме український Крим частиною іншої держави.

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Джерело: White House

Фото: Depositphotos

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