До кінця лютого цього року підрозділи територіальної оборони по всій Україні будуть укомплектовані щонайменше на 70%. Йдеться про формування штату тероборони мирного часу, загальна чисельність якого повинна скласти 10 тис. осіб.

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду міністр оборони України Олексій Резніков.

Він розповів про деталі реалізації закону України Про основи національного спротиву. За словами міністра, необхідна база для його виконання вже сформована.

Резніков нагадав, що національний спротив має три складові: рух опору, територіальна оборона й система підготовки громадян до нацспротиву.

Основою системи територіальної оборони є Сили територіальної оборони ЗСУ. Тобто тероборона є окремим родом сил у складі ЗСУ.

Резніков пояснив, що до складу Сил територіальної оборони входять: командування, чотири регіональні управління (Схід, Захід, Південь, Північ), 25 бригад (по одній у кожній області та в Києві) та близько 150 батальйонів.

– На даний момент усі ці структури вже створені та розгортаються, – зазначив міністр.

Резніков додав, що Сили тероборони складаються з трьох компонентів:

• Штат мирного часу чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які формують ядро батальйонів та бригад.

• Штат особливого періоду, який сумарно буде складатися з близько 130 тис. осіб. Це цивільні громадяни, які пройдуть відбір та укладуть контракт про службу в резерві Сил тероборони. Вони будуть перебувати під командуванням військових. Держава закріпить за ними штатну зброю та буде проводити навчання за їх участю.

• Добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть бути створені виключно у випадку, якщо з такою ініціативою виступить командування Сил тероборони, а головнокомандувач ЗСУ ухвалить відповідне рішення. Такі добровольчі формування територіальних громад можуть створюватися в маленьких населених пунктах, наприклад у селищах, але не у великих містах. Вони виконуватимуть допоміжні функції (охорона об’єктів, спостереження тощо). Добровольчі формування створюватимуть, якщо наявного потенціалу тероборони буде недостатньо.

За словами Резнікова, сьогодні відбувається розгортання штату тероборони мирного часу.

– В усіх прикордонних регіонах бригади вже набули понад 70% спроможностей, що дає можливість виконувати всі завдання. До кінця лютого цього року підрозділи тероборони будуть укомплектовані не менше ніж на 70% по всій території України, – наголосив Резніков.

Він уточнив, що паралельно розпочато укладання контрактів із резервістами, які увійдуть до штату особливого періоду.