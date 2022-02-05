Восьма пташка: до України прибула чергова партія військової допомоги від США

5 лютого в Україні приземлився восьмий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На його борту – понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– До Києва прибув 8-й птах! Вага сьогоднішнього вантажу із боєприпасами для наших складає 86 тонн! З 22 січня наші партнери зі США відправили до України понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде, – багатообіцяюче написав міністр.

Сьома партія військової допомоги від США – 85 тонн боєприпасів для гранатометів – прибула до України 3 лютого.

Тоді глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна направила до країн-партнерів Євросоюзу та НАТО новий запит на надання військової допомоги.

Загалом у рамках військової допомоги США виділили Україні додатково $200 млн.

Джерело: Oleksii Reznikov