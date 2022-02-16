Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Північноатлантичному альянсі наразі не бачать ознак деескалації на кордоні Росії та України.

– Наразі ми не бачили жодних ознак деескалації з боку Росії, – сказав у середу журналістам Столтенберг.

Що стосується чисельності російських військ поблизу кордонів України, то, за словами Столтенберга, кількість військових продовжує зростати. Він наголошує, що відбувається переміщення військ.

– Вони завжди переміщували сили туди й назад. Тож пересування – це ще не деескалація… Якщо вони справді почнуть відводити війська, ми вітатимемо це… Переміщення військ не означає повного відведення, – зазначив генсек НАТО.

На запитання про те, як він ставиться до заяв Москви про готовність до дипломатії, генеральний секретар повторив, що бачить “певні причини для обережного оптимізму”.

Нагадаємо, що 10 лютого у Білорусі розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022. Тоді ж міноборони РФ повідомило про захід загону великих десантних кораблів російського флоту до окупованого Севастополя.

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А вже 15 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного та Західного військових округів Російської Федерації, які брали участь у спільних російсько-білоруських навчаннях починають повертатися у свої військові гарнізони.